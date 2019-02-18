شكرا لقرائتكم خبر عن دول العالم تستغل «التراث المظلم» للجذب السياحي وزيادة الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التراث الذي يهتم بالأماكن التي تدور حولها الأساطير والخرافات والحكايات والسحر والكوارث، يسمى بالتراث المظلم الذي تمكنت من خلاله العديد من الدول من الجذب السياحي ومن ثم إدرار مصدر دخل جديد.

مجدي شاكر، كبير الآثاريين بوزارة الآثار، يقول لـ«المصري اليوم» إن دولا كثيرة حققت من وراء ذلك إقبالا سياحيا كبيرا، مثل قلعة «دراكولا» في رومانيا، وذلك على الرغم مما يقال عن أنه شخصية وهمية ظهرت في إحدى الروايات.

وأضاف شاكر: وفى أمريكا هناك 11 متحفا للتراث المظلم منها متاحف للتعذيب والشنق وأسلحة وأدوات التعذيب وإبادة الهنود الحمر ومتحف الموت الذي يضم صورا لفنانين رسموا الموتى، وحوادث السيارات البشعة ومتحف للدمى المتكلمة من بطنها، ومتحف المومياوات لموتى مرض الكوليرا، وفى باريس سراديب باريس أو الكاتاكومب، وهى مجموعة أنفاق تحت العاصمة باريس تضم 6 ملايين هيكل عظمى، والتي تعد أكبر مقبرة في العالم.

وتابع شاكر، كما تمتلك انجلترا متحف قبو لندن دنجن والذي يعد من أهم معالم السياحة في لندن، وهو عبارة عن متحف للرعب الدموي، ويعرض أهم الأحداث التاريخية الدامية بأسلوب فكاهي وتفاعلى، وفي إيطاليا يوجد متحف التعذيب ليعرض طرق التعذيب في العصور الوسطى، وفي اليابان أقامت متحف لضحايا قنبلة هيروشيما ونجازاكى وما خلفته من مآس وويلات وغيرها من الأمثلة في دول العالم التي تدر ملايين الدولارات، من خلال هذا التراث الذي يكون له زواره ومريدوه.

وأوضح شاكر: تمتلك مصر تراثا فريدا في ذلك التراث المظلم حيث إنها تعتبر مؤسسة علم الأساطير، وتعرف بأرض السحر والغموض والجن، وهناك كثير من الأماكن التي أخذت شهرة كبيرة في هذا وثارت حولها الشبهات، فهناك كثير من الأماكن في حضارتنا المصرية القديمة ارتبطت بحكايات مثيرة، مثل أسطورة أيزيس وأوزريس وما حدث فيها من قتل ودماء وإعادة البعث والصراع، كما يمكن استغلال النيل في ذلك كمسرح لذلك، وهناك الهرم الذي دارت حوله الكثير، وقد ذكر هيردوت أن هناك غرفة أسفل الهرم، وهناك قناة تربطها بالنيل وبها تابوت خوفو يدور به كل 24 ساعة، وذلك حسب ما ذكره المصريون المعاصرون له، بجانب أنهم يرججون أن الذي بناه الجن وأناس هبطوا من السماء، وهناك الآلاف من السياح يأتون كل عام للهرم ويقيمون شعائر وطقوسا خاصة بهم ويعتقدون أن ذلك يمدهم بالطاقة ويقضى على كثير من الأمراض.

ولفت شاكر إلى أن هناك البناء العجيب المسمى بـ«السربيوم» في منطقة سقارة، والذى يحوي على توابيت العجل أبيس التي يصل وزن التابوت الواحد 100 طن، وهناك مقبرة كوم الشقافة في الأسكندرية التي قيل إن الأمبراطور كاراكلا قد قتل الكثير من المصريين فيها نتيجة تهكمهم عليه وحادثة الشهداء في الإسكندرية والتى قتل فيها ديلقديانوس الآلاف من المسيحيين، وفى الإسكندرية أيضا منزل ريا وسكينة والتى روج له كثير من حالات قتل النساء لسرقتهم.

وأضاف شاكر: وهناك مقبرة أيزادور شهيدة الحب في تونا الجبل في المنيا تلك الفتاة الإغريقية التي عاشت قصة حب مع شاب مصرى وماتت غريقة في النيل أثناء لقائها مع حبيبها ومازالت مومياؤها في المقبرة، وجبل المقطم الذي حكيت حوله كثير من الأساطير، وهناك متحف جاير أندرسون التي حكيت حولها الكثير من الأساطير والحكايات حتى إن جاير أندرسون قد سجلها في كتاب حقق مبيعات كثيرة في لندن، وقصر البارون ذلك القصر الذي حكيت حولها كثير من الأساطير مثل ظهور الجن ورؤية بقع دماء وعبدة الشيطان، وفى منطقة العلمين والإسماعيلية وبورسعيد وغيرها حيث مقابر جنود الحرب العالمية الأولى والثانية وما حدث فيها من قتل وتدمير، وبها كثير من المقابر يأتى لها آلاف السياح من كثير من دول العالم لزيارة مقابر ذوويهم كل عام. فلو تم إعادة عرض الحرب وعرض الأفلام المواكبة والتى أنتجت لذلك وعرض مخلفات الحرب وإلقاء الضوء على المتفجرات التي تركتها الدول في أرضنا وتسببت في قتل وبتر أعضاء الكثير من المصريين، كما أن هناك الصحراوات المصرية التي نستطيع عمل مجسمات لحيوانات اندثرت بها وموجود بقايا لها.

وقال شاكر: نستطيع من خلال الترويج لهذه الروايات، التي لا نريد تأكيدها ولكن تجهيز بعض هذه الأماكن بالمعمار والصوت والضوء وعمل سيناريو عرض جذاب بالإضاءة والليزر والموسيقى والمجسمات والصور وشاشات العرض والاستعانة ببعض الممثلين بملابس لخلق نوع من السياحة له رواده، وقد يكون هذا النوع من التراث جاذبا ليس فقط إلى السياحة الأجنبية بل لأبناء الوطن أيضا.