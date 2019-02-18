شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن عدد من المعلومات الهامة التي يجب معرفتها عن المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب المرحلة الابتدائية. وتتمثل أبرز المعلومات في: 7- تنفذ ضمن حملة 100 مليون صحة في 27 محافظة. 6- 225 عيادة تقدم الخدمات للطلاب. 5- تستهدف 11.9 مليون طالب في 22 الف مدرسة. 4- 4420 فريقا طبيا يشارك في الحملة. 3- الفحص سيتم بموجب موافقة كتابية من ولى الأمر. 2- الفحص يتطلب شهادة ميلاد الطالب. 1- العلاج بالمجان داخل عيادات التأمين الصحي.

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