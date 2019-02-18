شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تطلق احتفالية للاحتفاء بـ ذوى القدرات الخاصة لجاليات أرمينيا و قبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدا الثلاثاء بدار الأوبرا، احتفالية "إحياء الجذور"، بمشاركة الجاليات من الدول "أرمينيا وقبرص واليونان" ضمن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة.

وستشهدالاحتفالية تكريم و الاحتفاء بعدد من ذوى القدرات الخاصة من جاليات دول (أرمينيا - قبرص - اليونان)، ضمن فعاليات الملتقى.

يذكر أن مبادرة "إحياء الجذور" أطلقتها وزارة الهجرة مع الجانب اليوناني والقبرصى للاحتفاء بجالياتهم التى كانت ومازالت تعيش بمصر.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت الجمعة الماضية، فى فعاليات افتتاح ملتقى "أولادنا" لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمهورية، وبحضور وزراء التضامن والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، ونخبة من أبرز رموز الفكر والسياسة والفن وغيرهم.

يذكر أن ملتقى "أولادنا" تقيمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة وتستمر فعالياته حتى 22 من نفس الشهر بمشاركة 37 دولة من خلال فرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بالتعاون مع وزارات الهجرة والشباب والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعى.