وزير الآثار: خاطبت "الأعلى للجامعات" بعدم إنشاء كليات آثار جديدة بدون عملى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه لابد أن يكون هناك حفائر لجامعة حلوان، كما يحدث لنظرائها "القاهرة والمنيا"، مؤكدًا أنه عندما كان طالبًا وعميدًا لكلية السياحة والفنادق كان يقوم بحفائر، لأن الجامعات جزءً لا يتجزأ من خدمة المجتمع، موضحا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بعدم إنشاء كليات آثار جديدة إلا وأن يكون لها الجانب العملي وتقدم حفائر، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان لها السبق فى التخصصات الحديثة التى تحتاجها مصر فعليًا أبرزها الدراسات المتحفية. وأوضح العنانى، خلال كلمته فى ندوة تحت بعنوان: "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى"، لوزير الآثار، الدكتور خالد العناني، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتوعية وتثقيف الطلاب، اليوم الأثنين، بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي، قائلا "الجامعة لها فضل على، فأنا خريج كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان قسم الإرشاد السياحي، وحبيت الآثار ودراستها، وأصبحت مسئولًا عنها الآن، وهى مسئولية كبيرة خاصة وأنك لابد أن تحمى أغلى شىء فى مصر".

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