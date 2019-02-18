شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تفتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019، حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل فى إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.



وقد أكدت والى أنه توجد عدة قواعد لابد من مراعاتها عند التقديم للحج منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة، هذا وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

وأوضحت الوزيرة أنه يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته كما انه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على ان تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.



كما أكدت الوزيرة حرصها الدائم على توفير افضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الاهلية وتأكيدها لمجلس أمناء المؤسسة على العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج وانهاء كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل مبكراً.



وقد صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة انه تم اختيار افضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى واكد أن مجلس أمناء المؤسسة قد وافق على تنفيذ عدد (4) مستويات متنوعة للحج أسوةً بالعام الماضي المستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الثاني فنادق4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 متر بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة اما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد اقصى 800 متر من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة هذا وتقدم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء .



وقد أكد عبد الموجود أن المؤسسة قد أنهت التعاقدات الخاصة بالفنادق مبكراً في المنطقة المركزية للحرمين لموسم حج 1440هـ/2019م مع تقديم خدمات التغذية بالفنادق حرصاً من الوزارة على تقديم خدمات مميزة للحجاج هذا ومن المقرر إعلان أسعار برامج الحج الأربعة فور إعلان قيمة تذاكر الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار كافة البرامج والخدمات.