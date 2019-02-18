شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يناقش مع وزير التربية والتعليم ملفات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم لمتابعة ملفات الوزارة وتسليم التابلت للطلاب، صباح اليوم الإثنين. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018-2019، في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

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