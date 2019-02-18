شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: حققنا طفرة فى ترتيب المؤسسات الدولية لجودة الطرق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تحقيق طفرة فى ترتيب مصر بمؤشرات المؤسسات الدولية لجودة الطرق منذ 2014، إذ كانت تحتل مصر المرتبة 117، قبل تقدمها لتسجل 75 فى يوليو 2018، ثم المركز 45 فى يناير الماضى.
وقال عرفات، فى مداخلة لفضائية إكسترا نيوز، إن ما حققته مصر فى مؤشرات المؤسسات الدولية للطرق بمثابة شهادة نجاح للمشروع القومى للطرق والذى بدأ تنفيذه فى السنوات القليلة الماضية، من خلال وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضح وزير النقل، أن المشروع القومى للطرق الذى يتم تنفيذه كان "حلم" بمواصفات مختلفة قبل تنفيذه وهو الآن يتحقق بدخول الطرق الخدمة، مشيرا إلى حرص الدولة على الاستمرار فى تنفيذ المشروع والتركي ز على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث.
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