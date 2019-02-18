رئيس الأرصاد: لا تنخدعوا.. ما زلنا في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد على العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس على كافة الأنحاء يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية يستمر حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أنه ما زال هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، أنه مع استمرار حالة الاستقرار ستتكاثر الشبورة المائية على كافة الأنحاء، لافتًا إلى أن سرعة الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا، كما لا يوجد نشاط لها على القاهرة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع بداية الأسبوع الجاري، وستصل إلى المعدلات الطبيعية عند 20 درجة بنهاية الأسبوع.

وتابع: لابد ألا ينخدع المواطنين في حالة الجو خلال ساعات النهار، فنحن ما زلنا في فصل الشتاء، والجو يكون شديد البرودة في الليل خاصة خلال الفترة من الساعة الخامسة فجرا وحتى الصباح الباكر.​