وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعات مع 4 محافظين لبحث منظومة النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سلسلة من الاجتماعات مع محافظي (المنيا - الوادي الجديد - القليوبية - الدقهلية) لمتابعة آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظات وذلك تمهيدًا لعرض خطة قابلة للتطبيق على رئيس الجمهورية.

وشدد اللواء شعراوي، خلال لقاء المحافظين، بحسب بيان، على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن مع المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة لتغيير الصورة الحالية في الشارع، موضحًا أهمية دور القطاع العام والخاص وغير الرسمي في منظومة النظافة والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية والمشاركة المجتمعية لتحقيق النجاح المطلوب.

وقال شعراوي، إن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة بها والعمل على الحد من التلوث وتشجيع إنشاء شركات شبابية صغيرة وتشديد الرقابة الصارمة على قيام كل شركة بالأعمال المنوطة بها.

واستعرض اللواء محمود شعراوي، خلال اجتماعه مع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، آخر المستجدات بشأن منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما قامت به محافظة المنيا من إزالة للتراكمات من 6 مقالب بالمحافظة، مؤكدًا إزالة 175 ألف طن، كما تم إعادة تنظيم وتشجير وتجميل كل من قرى (بني مهدي - دمشيط).

وناقش الاجتماع متطلبات محافظة المنيا، وأهمها إنشاء مصنعين لتدوير القمامة في سمالوط والمنيا، ورفع كفاءة مصنع ملوي لكي يتسني تدوير 1800طن/يوم، وإنشاء مركز إنقاذ سريع يمكن من خلاله التدخل السريع وقت الحاجة في مراكز المحافظة التسعة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم بحث إجراءات دعم البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظة خاصة منظومة الجمع المنزلي وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة المنيا و240 جمعية أهلية، ورفع كفاءة المدافن الصحية الموجودة والتدابير المالية اللازمة للمنظومة لضمان استمراريتها وعدم توقفها، وشركات النظافة الراغبة في العمل بالمحافظة وتوفير الموارد المالية.

كما بحث الاجتماع أيضًا تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية النظافة ودورها في تحسين الوضع الصحي للمواطنين والارتقاء بالمستوى الحضاري لكل موقع بالمحافظة.

وراجع الوزير خلال لقاء الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إجراءات خطة المحافظة بشأن الجمع والمحطات الوسيطة في طوخ واحتياجاتها للتشغيل، وإنشاء محطة وسيطة بقطاوي والفترة الزمنية للإنشاء لدخولها المنظومة وكذلك موقف الاحتياجات من مصانع التدوير المقترحة بجانب المصنع الحالي في عرب العليقات، وموقف المدافن الصحية في عرب العليقات، والمدفن المقترح إقامته في العبور الجديدة والمخصص له 65 فدانًا، مع بحث فرص تعظيم الموارد المالية للمحافظة في تمويل منظومة النظافة ومواجهة ظاهرة النباشين.

واستعرض الوزير، خلال لقاء اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، التصور المقترح لتحسين وتطوير منظومة المخلفات ومصنع التدوير في الخارجة بطاقة 160طن/يوم، وإنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية في مراكز المحافظة للتخلص من 252 طن يوميًا وتشجيع الاستثمار في مجال التخلص الآمن من المخلفات وتدوير مخلفات النخيل في المحافظة.

وقال اللواء شعراوي، إن اللقاء مع محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، بحث إجراءات خدمات الجمع والنقل سواء من خلال الوحدات المحلية أو الشركة المتخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من كميات القمامة التي تصل إلي 3500 طن/ يوم، لافتًا إلى أنه تم رفع كفاءة وتأهيل 5 مصانع بنطاق المحافظة، كما يجري إنشاء مدفن صحي على مساحة 50 فدانًا بناحية كلابشو بمركز بلقاس للتخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة، مشيرًا إلى العمل على إغلاق 9 مقالب عشوائية بشكل نهائي.

واستعرض الاجتماع متطلبات المحافظة لدعم منظومة النظافة وأهمها توفير العمالة المدربة، وإنشاء محطات وسيطة بالمدن والقرى غير المخدومة بالمصانع، والتكلفة المالية اللازمة لذلك، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم وتفعيل المنظومة ورفع الوعي لدى المواطنين.