ضبط صاحبي مصنع ومطعم لحيازتهما 5.2 طن سلع غذائية فاسدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها بأشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، عن ضبط 38 قضية تموينية متنوعة، وجاء أبرزها: ضبط مالك مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لإنتاجه وتصنيعه (خل الطعام – عسل جلوكوز - مسلى)، مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية.

وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (5 أطنان مستلزمات إنتاج "خل الطعام" معبأة داخل تنك بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر"– 2040 عبوة خل "منتج نهائي" – 90 كيلو جرام سلع غذائية "عسل جلوكوز – مسلي") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط مالك مطعم غير مرخص للوجبات الجاهزة، كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (لحوم مفرومة – شاورما لحوم – كبدة – سجق) قدرها (248 مائتان وثماني وأربعون كيلو جرام) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لتجهيزها وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.