يبتزهن ماديًا .. ضبط طالب لاتهامه باختراق حسابات السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لقيامه باستخدام أساليب احتيالية للاستيلاء على حسابات بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض ابتزاز أصحابها مادياً.

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام مستخدم حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بإرسال رسائل لبعض مستخدمي الموقع من الفتيات والسيدات يستحوذ من خلالها على بعض الملفات الخاصة بهن، ويقوم عقب ذلك بإرسال رسائل لهن تحمل عبارات تهديد وابتزاز بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الملفات.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات والتحريات السرية أن مرتكب الواقعة "أحمد ن. ع." طالب-ومقيم بالبساتين القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – المستخدم في ارتكاب جرائمه بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف قيامه بسرقة العديد من الحسابات بغرض ابتزاز أصحابها عبر موقع " فيس بوك " للاستفادة منهم مادياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.