ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الاثنين، تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة المنيا قيام "محسن أ. ع." مسجل شقي خطر، و"عمرو ح . ر." عامل؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية واتخاذهما دائرة المركز والمناطق المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين المذكورين حال تواجدهما بمحل اقامتهما، بحوزتهم (فردين خرطوش محلي الصنع و3 طلقات لذات العيار).

بمواجهتهما اعترفا بأنهما وراء ارتكاب سرقة 7 دراجات نارية والتصرف فيها بالبيع لعملائهم (محمد ن.- مزاع، ضاحي ت.-مزارع، عبدالرحمن ص. – عامل، فتحي ع. –مزارع؛ مقيمون بدائرة المركز).

تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم على علم بأن الدراجات النارية من متحصلات جرائم سرقة، وبإرشادهم تم ضبط 7 دراجات نارية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية الخاصة بهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.