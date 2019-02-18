محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة)، الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط (180 قطعة سلاح بحوزة 163متهم)، 347طلقة مختلفة الأعيرة،20 خزينة متنوعة .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط 163متهمًا وبحوزتهم 180 قطعة سلاح ناري في المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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