اصطحبتها للتنزه .. الأمن يحرر الطفلة زينة ويضبط مختطفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية في تحرير طفلة مختطفة، وإعادتها لأهليتها بالإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من "ميرفت إ. آ." 26 سنة، بقيام "إيمان م. ز." ترتبط بها بعلاقة صداقة منذ حوالي شهرين-باصطحاب نجلتها الطفلة "زينة س. ع" البالغة من العمر 5 سنوات" بزعم التنزه ثم قامت باختطافها.

شكلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن ضبط مرتكبي الواقعة وهم (إيمان م. ز.-21 سنة، محمد م. ع-22 سنة، محمد س. م.-22 سنة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مديرية أمن الغربية تم استهدافهم بمأمورية وضبطهم حال تواجدهم بشقة كائنة بعزبة الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية وبصحبتهم الطفلة المجني عليها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الثاني بقيامه بالاتفاق مع المتهمة الأولى "متزوج منها عرفياً" على خطف الطفلة المجني عليها مستغلاً ارتباطها بوالدتها بعلاقة صداقة ثم طلب مبلغ مالي كفدية وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهم الثالث ، وقامت المتهمة الأولى باستدراج الطفلة وقاموا عقب ذلك بالتوجه بها إلى الشقة محل الضبط "أعدها مسبقاً المتهم الثاني" وقام المتهم الثالث بالاتصال بأهلية الطفلة المجني عليها، وطلب مبلغ 100 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحها، وأرشدت المتهمة الأولى عن الهاتف المستخدم في مساومة أهلية المجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.