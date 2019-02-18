أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يوجه بتنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية النظافة في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يوجه بتنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية النظافة في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، سلسلة من الاجتماعات مع محافظي المنيا والوادي الجديد والقليوبية والدقهلية.

وتابعت الاجتماعات آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظات وذلك تمهيدًا لعرض خطة قابلة للتطبيق على رئيس الجمهورية.

وشدد اللواء شعراوي خلال اللقاءات مع المحافظين على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن مع المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة لتغيير الصورة الحالية في الشارع المصري، مؤكدًا على أهمية دور القطاعين العام والخاص وغير الرسمي في منظومة النظافة والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية والمشاركة المجتمعية لتحقيق النجاح المطلوب.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة بها والعمل على الحد من التلوث وتشجيع إنشاء شركات شبابية صغيرة وتشديد الرقابة الصارمة على قيام كل شركة بالأعمال المنوطة بها.

واستعرض اللواء محمود شعراوى خلال اجتماعه مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا آخر المستجدات بشأن منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما قامت به محافظة المنيا من إزالة للتراكمات من 6 مقالب بالمحافظة، مؤكدًا إزالة 175 ألف طن، كما تم إعادة تنظيم وتشجير وتجميل كل من قري بني مهدي ودمشيط وناقش الاجتماع متطلبات المحافظة وأهمها إنشاء مصنعين لتدوير القمامة في سمالوط والمنيا ورفع كفاءة مصنع ملوي لكي يتسني تدوير 1800طنيوم وإنشاء مركز إنقاذ سريع يمكن من خلاله التدخل السريع وقت الحاجة في مراكز المحافظة التسعة.

وأوضح الوزير أنه تم خلال اللقاء بحث إجراءات دعم البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظة خاصة منظومة الجمع المنزلي وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة المنيا و240 جمعية أهلية وكذا رفع كفاءة المدافن الصحية الموجودة والتدابير المالية اللازمة للمنظومة لضمان استمراريتها وعدم توقفها وشركات النظافة الراغبة في العمل بالمحافظة وتوفير الموارد المالية، كما بحث الاجتماع أيضًا تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية النظافة ودورها في تحسين الوضع الصحى للمواطنين والارتقاء بالمستوى الحضارى لكل موقع بالمحافظة.

واستعرض اجتماع وزير التنمية المحلية، متطلبات المحافظة لدعم منظومة النظافة وأهمها توفير العمالة المدربة وإنشاء محطات وسيطة بالمدن والقري غير المخدومة بالمصانع والتكلفة المالية اللازمة لذلك والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم وتفعيل المنظومة ورفع الوعي لدي المواطنين.