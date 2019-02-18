أخبار مصر | "سعفان" و"فودة" يسلمان عقود عمل للمعاقين بفنادق شرم الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" و"فودة" يسلمان عقود عمل للمعاقين بفنادق شرم الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين عددا من عقود العمل لذوي الاحتياجات بفنادق شرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير: إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 38 مركزا ثابتا، فضلا عن 13 وحجة متنقلة تجوب القري والنجوع تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة.

وفي ختام كلمته وجه "سعفان" كل التحية والتقدير لهذه الفئة، مؤكدا أن كل ما يقدم ليس من أشخاص، إنما هو من مصر، لما يستحقه ذوي الاحتياجات الخاصة، اعترافا بقيمتهم وقدرتهم علي العمل.

وعرض قبل تسليم العقود داتا شو لتجربة فندق هيلتون الشلالات لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين بالقطاع الخاص بالمحافظة، فضلا عن الحالات إنسانية من المعاقين.

