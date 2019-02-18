كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" و"فودة" يسلمان عقود عمل للمعاقين بفنادق شرم الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الوزير: إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 38 مركزا ثابتا، فضلا عن 13 وحجة متنقلة تجوب القري والنجوع تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة.
وفي ختام كلمته وجه "سعفان" كل التحية والتقدير لهذه الفئة، مؤكدا أن كل ما يقدم ليس من أشخاص، إنما هو من مصر، لما يستحقه ذوي الاحتياجات الخاصة، اعترافا بقيمتهم وقدرتهم علي العمل.
وعرض قبل تسليم العقود داتا شو لتجربة فندق هيلتون الشلالات لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين بالقطاع الخاص بالمحافظة، فضلا عن الحالات إنسانية من المعاقين.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | "سعفان" و"فودة" يسلمان عقود عمل للمعاقين بفنادق شرم الشيخ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.