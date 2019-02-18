أخبار مصر | بالصور.. سعفان يستهل الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة بالوقوف دقيقة حداد علي شهداء سيناء..(صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. سعفان يستهل الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة بالوقوف دقيقة حداد علي شهداء سيناء..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، خلال انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الذي استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء، أمس الأول السبت.

واستنكر الوزير هذا الهجوم الإرهابي، مشيدًا ببطولة وببسالة رجال القوات المسلحة العظماء التي تصدت لهذه المحاولة الفاشلة.

وأكد أن تلك المحاولات من الجماعات الإرهابية لا تزيدنا إلا قوة وصلابة في مواجهة الإرهابيين، محتسبًا شهداءنا الأبطال عند الله "عز وجل" سائلًا الله لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان، متمنيًا لجميع المصابين من أبناء قواتنا المسلحة الشفاء العاجل.

وبعد انتهاء الندوة قام وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بتسليم750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

كما تم طرح 1345 فرصة عمل بالمنشآت والفنادق للشباب، منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع كل منهم، بحد أدني للأجور 1700 جنيه، وأقصي 2500 جنيه، وذلك بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديري القوي العاملة بالمحافظة.