أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": تنفيذ 17 ألف لقاءً بحملة "معًا ضد العنف والكراهية" بالصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": تنفيذ 17 ألف لقاءً بحملة "معًا ضد العنف والكراهية" بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت الحملة التوعوية التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية في قرى ومدن محافظات الصعيد تحت عنوان: "معا ضد العنف والكراهية" وبمشاركة (1214) واعظًا من وعاظ الأزهر الشريف، عن عقد نحو (16996) لقاءا مع المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية خلال أسبوع واحد منذ إطلاق الحملة.

وكان المجمع أطلق حملة توعوية الأسبوع الماضية نُفذت في محافظات صعيد مصر، في إطار جهوده في نشر القيم الإنسانية بين الناس، لتوعية المواطنين بالنتائج السلبية المترتبة على بعض التقاليد السيئة ومنها آفة الثأر وانعكاساته على الفرد والمجتمع، ودوره في قطع روابط المودة بين الناس، وتأجيج مشاعر الكراهية والحقد فيما بينهم.

وشهدت الحملة تنظيم العديد من الفعاليات المهمة في المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والتجمعات السكانية ودور الثقافة والمقاهي والمصالح الحكومية، لمواجهة مشكلة الثأر، حيث قام الوعاظ بعقد مناقشات حيوية مع المواطنين من خلال استعراض نظرة الإسلام لهذه الظاهرة الخطيرة، مع بيان أضرارها على الأجيال الحالية والقادمة وأهمية إعلاء حكم القانون.