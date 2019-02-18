أخبار مصر | محافظ جنوب سيناء: مستعدون لتحمل تكاليف شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ جنوب سيناء: مستعدون لتحمل تكاليف شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الاثنين، 750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

كما تم طرح 1345 فرصة عمل بالمنشآت والفنادق للشباب، منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع كل منهم، بحد أدني للأجور 1700 جنيه، وأقصي 2500 جنيه، وذلك بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديري القوي العاملة بالمحافظة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء:، إنه تم استخراج شهادات أمان بجميع مدن المحافظة للعمالة المسجلة لدى إدارة العمالة غير المنتظمة، دون تحمل أي أعباء للجهات الأخرى، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود مع وزارة القوى العاملة، ممثلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، في هذا الشأن، ونشر التوعية الثقافية لديهم، لحثهم على استخراج شهادة "أمان" لما فيها من مميزات لهم، ولذويهم في حالة الوفاة.

وأهاب المحافظ جميع الجهات المسئولة بالعمل على زيادة الجهد، لاستكمال تلك المنظومة المهمة، للوصول إلى كافة العمال في جميع المواقع، لعمل وثائق لهم للحفاظ على حقوقهم.

وأكد "فودة" استعداد المحافظة لتحمل استخراج شهادة أمان للعمالة التي لم يتم استخراج شهادات لها، مهما بلغ العدد أو الثمن، وذلك دعما لهذه الفئة.

وكان المحافظ قد رحب في بداية كلمته بوزير القوي العاملة علي راض الفيروز مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام العالمي، ذاكرا أن جنوب سيناء تعتبر أحدث محافظة، مشيرًا إلي أن نشأتها ترجع إلي 39 عاما، وتبلغ مساحتها 31 أف كيلومتر تقريبا، فضلا عن 600 كيلو متر شواطئ.