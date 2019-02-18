مدبولي: أمم إفريقيا فرصة لتطوير المحافظات

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كلف رئيس الوزراء وزارة السياحة بإعداد برامج للجماهير والوفود لزيارة المعالم خاصة المدن الساحلية، كما كلف الاتصالات بزيادة سرعة الإنترنت في محيط ملاعب المباريات

ترأس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، وذلك لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، السياحة رانيا المشاط، المالية محمد معيط،، التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الاتصالات عمرو طلعت، الشباب والرياضة أشرف صبحي، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

وقال مدبولي إن الهدف من اللقاء التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نظرا لكونه حدثا مهما للغاية يساعد في التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مضيفا أنه من المهم استعادة الزخم المرتبط بهذه

وقال مدبولي إن الهدف من اللقاء التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نظرا لكونه حدثا مهما للغاية يساعد في التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مضيفا أنه من المهم استعادة الزخم المرتبط بهذه البطولات، في إشارة منه إلى الحضور الجماهيري القوي خلال الدورات التي سبق لمصر تنظيمها.

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وأوضح أن هناك لجانا كثيرة تعمل على هذا الملف منها اللجنة التنفيذية، واللجنة المنظمة برئاسة رئيس اتحاد الكرة، لافتا إلى أن هدف اللجنة العليا هو التنسيق بين الوزارات، والجهات المختلفة، وكذا إدارة النواحي الاقتصادية والعوائد غير المباشرة للبطولة، سواء فيما يتعلق بالعائد السياحي، أو الترويج والتسويق بوجه عام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنظيم مثل هذه البطولات، بصفة عامة، يكون فرصة للمحافظات التي تقام فيها المباريات لتطوير المناطق التي تتواجد بها الملاعب ورفع كفاءتها، مؤكدا على ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد، وأن يتم التنسيق بين مختلف الجهات.

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وكلف وزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية، خاصة أن البطولة مقرر استضافتها خلال موسم الصيف، كما كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى سواء في مجال الاتصالات أو شبكة الإنترنت، وكذا العمل على زيادة سرعة الإنترنت في محيط ملاعب المباريات.

وأكد مدبولي على ضرورة توفير الخدمات الصحية اللازمة وما يخص إصابات الملاعب، وكذا الاستعدادات لمواجهة أي مرضى أو مصابين بوجه عام، مشددا على ضرورة تواجد أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف، وضرورة الاستعداد الأمني وتنظيم عملية الدخول والخروج، ووجه بالعمل على سرعة استخراج التأشيرات للوفود الرياضية، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية.

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من جانبه، استعرض وزير الشباب والرياضة، بنود الموازنة التقديرية للبطولة، والتي شملت تكلفة وإيرادات البث الإذاعي، وتكلفة تجهيز الاستادات والإيرادات المتوقعة منها، فضلا عن الإيرادات المتوقعة سواء المباشرة وغير المباشرة، كما استعرض الهيكل التنظيمي المقترح للإشراف على تنظيم البطولة، والذي يضم اللجنة العليا برئاسة مدبولي، على أن يكون وزير الشباب والرياضة مقررا للجنة العليا، كما ضم الهيكل التنظيمي اللجنة المنظمة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وأشار الوزير إلى أن اختصاصات عمل رؤساء اللجان تتمثل في وضع البرامج التنفيذية والزمنية لأعمال اللجان وتحديد اختصاصاتها، والمتابعة الدورية لأعمال اللجان وتذليل كافة الصعاب، وعرض تقارير دورية على مدير البطولة، كما استعرض جهود الوزارة للعمل على تأهيل وتطوير الاستادات المصرية قبل استضافة البطولة مثل استادات القاهرة الدولي، بورسعيد، السويس، الإسكندرية، الإسماعيلية، السلام، كما تم استعراض نظام التذاكر المقترح للبطولة.

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وعرض اختصاصات الوزارات المختلفة مثل الدفاع، الداخلية، المالية، الاستثمار والتعاون الدولي، الثقافة، التنمية المحلية، الطيران المدني، الخارجية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فضلا عن مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، من أجل إتمام العملية التنظيمية على أكمل وجه.

من جانبه، قال وزير الكهرباء إن وزارته شكلت فرق عمل وطوارئ ستكون جاهزة على مدار البطولة، لافتا إلى أن مسئولي الوزارة تأكدوا من صلاحية كافة المغذيات، ولوحات التوزيع والمحولات، كما تتم أعمال الصيانة اللازمة لها.

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ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه تم ربط كافة الاستادات بكابلات فايبر لضمان جودة وفاعلية سرعات الإنترنت، ولم يتبقَ سوى استاد السويس لتجهيزه، لافتا إلى أنه يتم التنسيق حاليا ليكون البث التليفزيوني أيضا بكابلات الفايبر، موضحا أن الوزارة تعمل على تحسين وتكثيف التغطية للخدمات الصوتية، وأنه سيتم إعداد حزمة خدمات صوتية وإنترنت من خلال الشركة المصرية للاتصالات للوفود والجماهير للمنتخبات المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن الهيئة تعمل على عدد من الملفات، منها البث الرقمي الذي من المتوقع أن يشكل نقلة كبيرة للغاية، والملف الثاني هو الإنتاج والنقل، ويتم حاليا التعاقد لشراء سيارات الإذاعة الخارجية الإضافية اللازمة.

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وفيما يخص الاستعدادات من قبل وزارة الصحة، قال مسئولو الوزارة إنه تم وضع خطة إسعافية للبطولة، بداية من وصول الفرق والوفود، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عن خط ساخن ومركز اتصالات، يقدم الخدمة بـ3 لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وستكون هناك سيارات متخصصة للتعامل مع الحالات الخطرة، كما أن هناك خطة للملاعب بناء على المعايير الدولية التي وضعها الفيفا، وكذا توفير فرق الإسعاف المختلفة، بالإضافة إلى نقطة طبية في كل ملعب مجهزة على أعلى مستوى، وستوجد سيارات إسعاف في أماكن إقامة اللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة، كما تم تجهيز عدد من المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة.

واستعرض وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن استعدادات المحافظات الخمس (القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) التي ستستقبل مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2019، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 5 لجان للمرور على المحافظات التى ستقام بها فعاليات البطولة لمراجعة الاستعدادات في المنشآت الرياضية، الصحية، المنشآت الفندقية، المناطق والشوارع الرئيسية، المرافق العامة، خدمات الإطفاء والمرور، الساحات العامة، شاشات العرض، الأنشطة الترفيهية والتسويقية والثقافية، الرصد المرئي.

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وبالنسبة للمنشآت الرياضية، أوضح الوزير أنه يجري العمل على تطوير الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولة في المحافظات الخمس، وتم استعراض مدى جاهزية الطرق الرئيسية بالمحافظات الخمس، وموقف المرافق العامة (مياه الشرب والصرف الصحي، والإطفاء والمرور).

وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية، تم تحديد 23 مستشفى داخل القاهرة مجهزة لاستقبال الحالات الطارئة أثناء البطولة، و2 في السويس وستكون كافة مستشفيات بورسعيد جاهزة خلال البطولة، خاصة أنه يجري الآن تطوير هذه المستشفيات استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى جاهزية الفنادق في المحافظات الخمس لاستقبال الوفود، إذ يوجد العديد من الفنادق في القاهرة، وفي الإسكندرية فنادق 5 نجوم و3 نجوم، وفندقان جاهزان لاستضافة البطولة في السويس، و5 فنادق في الإسماعيلية، وفندق 5 نجوم في بورسعيد بالإضافة إلى 6 قرى سياحية.

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