انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. وسقوط أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الطقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية على الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 17شبين الكوم 10 18طنطا 11 18دمنهور 11 17الإسكندرية 7 16بلطيم 10 16مطروح 6 17السلوم 6 15سيوة 5 18بورسعيد 11 16دمياط 11 16الزقازيق 9 18الإسماعيلية 9 16السويس 10 17العريش 9 17رفح 8 16رأس سدر 10 19نخل 03 16نويبع