شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب عمال الشركة العربية للألومنيوم بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضرب العشرات من عمال وموظفي الشركة العربية للألومنيوم بالإسماعيلية عن العمل، الإثنين، احتجاجا على ما وصفوه بتدهور الخدمات الصحية والتأمين الصحي وعدم تلبية الإدارة لمطالبهم بتحسين الخدمات الصحية والمشاركة في العلاج للعمليات الجراحية التي تجرى للعاملين بالشركة.

وتوقف أكثر من 350 عاملا وموظفا ومهندسا عن العمل بمقر الشركة بطريق الإسماعيلية- القاهرة بمنطقة عز الدين المجاورة للمنطقة الصناعية الرئيسية، فيما أبلغ العمال مسؤولي القوى العاملة بالمحافظة، والتى كلفت لجنة للتوجه الفورى للمصنع وبدء التحقيق في شكوى العاملين.

وقال فوزى عوض، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن أحد العاملين بالشركة أجرى عملية جراحية تكلفت أكثر من 90 ألف جنيه لم تدفع الشركة سوى 45 ألف جنيه، رغم أن العاملين لا يحصلون على أي مكافآت منذ عامين ويعانون ظروفا صعبة، مطالبا بتدخل القوى العاملة لدى الإدارة لتحقيق مطالبهم، وأهمها تحسين الشروط الصحية للعاملين بالشركة وإلزام الشركة بدفع العلاج لأى من العاملين وفق قانون العمل، مؤكدا استمرار الإضراب لحين تحقيق مطالبهم.

من ناحيته، رفض مصدر مسؤول بالإدارة التعقيب على الإضراب، مؤكدا أن رئيس مجلس الإدارة يبحث الأمر، رافضا إصدار أي تعليق أو بيان حول الإضراب.