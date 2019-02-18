شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الفرنسي ينتهي من تصوير فيلم «النيل» بأسوان: «سيعرض نهاية 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى وفد التليفزيون الفرنسي برئاسة المخرج الفرنسي رومان فليري Romain Fleury، الإثنين، زيارته لمصر في إطار عمل فيلم تسجيلي ثقافي.

وقال أحمد على عبيد مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بأسوان في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الوفد مكون من المخرج Romain Fleury رومان فليري، وهذا أول عمل له في مصر، والمصور Olivier Fourny أوليفيه فورنيي والمؤرخ وعالم المصريات ريشار ليبوه Richard Lebeau.

وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل اسم( النيل ) عن رحلة على ضفاف النيل الذي هو مصدر الحياة في مصر وعلاقة المصري القديم بالنيل ونشأة الحضارة المصرية على ضفافه هذا وقام الوفد في أسوان بتصوير مشاهد عامة لنهر النيل والجزر النيلة وجزيرة الفنتين ومقياس النيل ومعبدفيلة ومعبدكوم أمبو ومتحف التماسيح بمعبدكوم أمبو والسد العالي من نقاط المشاهدة المسموح بها. والقرية النوبية ومناظر عامة لبحيرة ناصر ورمز الصداقة ومعبدابو سمبل.

وسيقوم المخرج الفرنسي Romain Fleury بعمل سلسلة أفلام تكملة لهذا الفيلم الحالى بعنوان (le désert، la mort et l'éternité ) الصحراء الموت. الخلود.)

وسيعرض الفيلم على قناة voyage الفرنسية وأيضا في بعض دول أوروبا، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في نهاية ٢٠١٩ أو بداية ٢٠٢٠.