شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن حصول «البروسيلا» على «الأيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول معمل البروسيلا بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» طبقاً للمواصفة الدولية 17025 ISO/IEC.

وقال «أبوستيت»، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن اللجنة المستقلة للاعتماد والتي انعقدت الأسبوع الماضي، وافقت على منح الاعتماد للمعمل في اختبار الكشف عن الأجسام المضادة للبروسيلا، بعد الزيارة التي قام بها فريق التقييم بالمجلس للمعمل.

ومن جهته، قال الدكتور إبراهيم جاد، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن المجلس الوطني للاعتماد خاطب المعهد بالموافقة الرسمية لاعتماد المعمل، والسماح لهم باستخدام شعار اعتماد المجلس طبقاً لقواعد العمل بالمجلس رقم R4G، لحين استخراج شهادة الاعتماد.