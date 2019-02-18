شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران في زيارة مفاجئة لمطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مسؤولي الشركة المصرية للمطارات بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى ٢ بمطار الغردقة الدولي لتكون جاهزة للتشغيل والافتتاح في أقرب وقت أمام استقبال الرحلات الدولية السياحية.

وخلال زيارة تفقدية مفاجئة لمطار الغردقة الدولى، صباح الاثنين، استغرقت نحو ٣٠ دقيقة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التطويرية التي قد وجه بإنهائها خلال زياراته الماضية للمطار، وأعطى الوزير تعليماته بضرورة التيسير على الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، خاصة في أوقات الذروة، حيث تعد الغردقة من المقاصد السياحية الجاذبة التي يختارها الكثير من السائحين للاستمتاع بالمناخ الشتوي المصرى، وغادر وزير الطيران مطار الغردقة الدولي على نفس الطائرة التي وصل عليها للمطار.

يذكر أن أعمال التطوير بمبني الركاب رقم ٢ بمطار الغردقة تشمل تركيب المنظومة الأمنية الجديدة ctx، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات بالغردقة وتشمل الأعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة للمبني وتجهيزه لتركيب الأجهزة الأمنية الحديثة حسب المواصفات الدولية والعالمية التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية التي زارت المطار من قبل وتجديد أعمال حماية صالتي السفر والوصول الدولية من أخطار الأمطار الغزيرة بعد تعرض أجزاء من سقف الصالة السنوات الماضية للسقوط بسبب الأمطار الغزيرة.

وتشمل عملية التطوير تركيب الأجهزة الأمنية الحديثة بمنطقة فرز سيور الحقائب للمغادرين التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية خلال زيارتها للمطار الفترة الماضية.