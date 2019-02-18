شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية»: جارٍ تنفيذ 3 محطات لمياه الشرب ومحطتي صرف صحي بمليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إنه جارٍ تنفيذ 3 محطات لمياه الشرب، بالمحافظة، بإجمالى طاقة مضافة 282 ألف م3/يوم، بتكلفة 754 مليون جنيه، وهى: محطة مياه سرياقوس وشبكاتها، بطاقة 145 ألف م3/يوم، بتكلفة 380 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية إبريل المقبل، وتوسعات محطة مياه طوخ، بطاقة 69 ألف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية سبتمبر المقبل، وتوسعات محطة مياه قليوب (كوم أشفين)، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 191 مليون جنيه، كما من المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر المقبل، كما أنه جارٍ تنفيذ مشروع خطوط نقل المياه المرشحة الخارجة من محطة مياه سرياقوس الشرقية والغربية، بتكلفة 83 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف: «جارٍ أيضاً بمحافظة القليوبية، تنفيذ محطتين لمعالجة الصرف الصحى، بإجمالى طاقة مضافة 65 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، وهما، محطة معالجة صرف صحى أجهور الصغرى، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 185 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية سبتمبر المقبل، وتوسعات محطة معالجة قليوب وشرق القناطر (عرب شركس)، بطاقة 45 ألف م3/يوم، بتكلفة 65 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر المقبل».