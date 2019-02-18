شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 7 سنوات لطالبين لاتهامهما بحرق مدرسة فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض طالبان حياة أصدقائهم والمدرسين بإحدى المدارس بمنطقة السادس من أكتوبر للخطر، بسبب الإهمال، بعدما قاموا بإشعال النيران بإحدى الغرف داخل المدرسة، حيث تدخل المدرسون والعمال لإخماد الحريق قبل أن ينتشر لباقى الغرف.

وعاقبت محكمة الطفل بالجيزة، الطالبين بالصف الثالث الثانوى، بالسجن 7 سنوات لاتهامهما بحرق غرفة داخل مدرسة عن طريق العمد وتعريض حياة الطلاب للخطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين الدرملى، وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب، وأمانة سر كريم مصطفى.

وكشفت تحقيقات نيابة الأحداث بمحكمة شمال الجيزة، أن الطالبين "م .م" و "ا . و " 17 سنة، بالصف الثالث الثانوى، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، قاموا بإضرام النيران عمدا فى إحدى الغرف بالمدرسة، حيث لاحظ المدرسون نشوب حريق وصعود ادخنة من الغرفة وعلى الفور توجهوا نحوها وتمكنوا من اخماد الحريق.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بانتقال رجال المباحث لمكان الحادث وسؤال المدرسين والطلاب، كشف أحد الطلاب عن أنه حال تواجده بالمدرسة أبصر المتهمين حال نزولهما من السلم المؤدى إلى منطقة الحريق، وأرشد عنهما وتمكنوا من ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.