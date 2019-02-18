شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غداً طقس مائل للبرودة شمالا والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية على فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الاحمر تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 7 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.