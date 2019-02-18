اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الهامة على رأسها جذب الاستثمارات في مصر وتوفير مناخ استثمارى مناسب. كما يناقش الاجتماع مدى الاستفادة من تنظيم بطولة الأمم الافريقية في قطاع السياحة وعمل برامج سياحية مناسبة. كما يناقش الاجتماع بعض الأمور المتعلقة باكتشافات الغاز التي أعلنت عنها وزارة البترول خلال الفترة الماضية، ومناقشة منظومة ضبط الأسعار ومتابعة المخزون الاستراتيحي من السلع الغذائية.

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