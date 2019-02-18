رئيس "المحطات النووية" يوضح لمصراوي تفاصيل مراحل تطوير وتحديث الهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إنه نجح في تطوير البنية التحتية للهيئة، فضلا عن نجاحات أخرى تتعلق بالشق التشريعي والاستقرار المالي وتوفير بيئة صالحة للعمل.

وأوضح رئيس الهيئة فى تصريحاته لمصراوى، الاثنين، أنه فيما يتعلق بعملية التطوير التشريعي، فإنها جرت من خلال إصدار قانون 210 لسنة 2017، والذي أعطى الهيئة صفة الطبيعة الخاصة، ما ساعد على العمل بديناميكية وسهولة، كما تم إصدار بعض اللوائح التنظيمية للهيئة في نوفمبر من العام الماضي، أتاحت الكثير من المرونة والاستقرار في عمل الهيئة.

وأضاف أن المحور الثاني يتلخص في العمل على تحقيق الاستقرار المادي والدعم المالي للعاملين بالهيئة، بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الدولة، للحد من ظاهرة التسرب، خاصة وأن هناك هدة دول بدأت فى إنشاء المفاعلات النووية وتستقطب العاملين ذوي الخبرة والكفاءة.

ولفت إلى أن المحور الثالث تمثل فى توفير بيئة صالحة للعمل من خلال تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز تدريب إقليمي لتدريب المصريين والدول العربية والإفريقية، وإقامة مبان إدارية ومرافق خاصة وتوفير مباني مستقلة، بما يحقق أمن الأفراد والمعدات وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة.​