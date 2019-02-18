انت الان تتابع أول امرأة لمقعد نقيب الصحفيين توضح سبب ترشحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت سمية العجوز، أول مرشحة لمقعد نقيب الصحفيين لعام 2019، السبب وراء ترشحها لمقعد نقيب الصحفيين. وأضافت في لقائها ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الأحد، أنها ترشحت للنقابة بعد شعورها بأن المهنة في خطر، متابعة: "كل مشاكلنا تم حصرها في البدل، أه البدل مهم جدًا ومش عايزة أقول يعتبر صدقة و90 % من الصحفيين تحت خط الفقر، والبدل 1500 جنيه يكاد يكون دخل نهائي لعدد من الصحفيين، ولكن في مشاكل أخرى بتقابلنا وسنعمل على حلها". وتابعت أن المرأة تواجه صعوبات في بلاط صاحبة الجلالة، لافتة إلى أن 40% من أعضاء النقابة نساء.

وأوضحت أن الإعلام يلعب دورًا هامًا في تحسين صورة مصر في الخارج، فضلًا عن إيضاح الأمر للرأي العام في الداخل والحديث عن المشروعات القومية والمخاطر التي تواجه الدولة، مؤكدة أنه ستعمل على حل الكثير من الملفات والقضايا التي تتعلق بالصحفيين مستقبلًا.وتابعت: "محدش يقدر ينكر دور الصحافة والإعلام في 30 يونيو،