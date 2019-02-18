انت الان تتابع اليوم.. افتتاح المؤتمر الإقليمي للاتصالات في أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الاثنين، المؤتمر الإقليمي الثاني لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ترعاه مؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي (ITS) والذي يفتتحه وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت اليوم. ويعد المؤتمر أول حدث أكاديمي يقيمه الجهاز بالتعاون مع جامعة أسوان والذي يحمل شعار "دور تكنولوجيا الاتصالات في تحفيز التنمية" ويٌعقد المؤتمر في مدينة أسوان في الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2019، ويهدف إلى تشجع ودعم مشاركة الباحثين الشباب في مؤتمراتها.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من منظور اقتصادي وتنظيمي وسياسي وتقني. يتضمن اليوم الأول للحدث جلسات بحثية توضيحية وسيتم في الأيام الثلاثة التالية تقديم ومناقشة الأبحاث التي تم قبولها وبالتالي اختيار أفضل الأوراق البحثية المقدمة.كما يقدم المؤتمر مكافأتين لأفضل بحثين