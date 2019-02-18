انت الان تتابع استعدادات فلكية لتعامد الشمس على «أبوسمبل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لإعداد احتفالية لظاهرة تعامد الشمس، على معبد أبوسمبل الكبير، تبدأ يومي 19 و20 فبراير الجاري، بمحاضرات عامة في متحفي النيل والنوبة بأسوان، تنشيطًا للسياحة الثقافية. يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الآثار، ممثلة في متحف النوبة، ومنطقة آثار أسوان وأبو سمبل، بالإضافة إلى وزارة الري، ممثلة في متحف النيل في الإعداد للاحتفالية. وقال المعهد في بيان له: إنه "يستعد أيضًا لإعداد القياسات العلمية الفلكية في 21 فبراير لرصد الظاهرة صباح اليوم التالي 22 فبراير".

وأوضح البيان، أن الفعاليات تشهد إقامة محاضرات عامة في كل من متحفي النوبة والنيل، التي تهدف إلى إثراء الحدث علميًا وإبراز إرث الفراعنة في الفلك والهندسة والعمارة، بجانب الاستفادة بتسجيل الأرصاد الخاصة بالحدث.وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أحد أهداف الاحتفالية هو الإسهام في التوعية الفلكية للمواطنين

وأوضح البيان، أن الفعاليات تشهد إقامة محاضرات عامة في كل من متحفي النوبة والنيل، التي تهدف إلى إثراء الحدث علميًا وإبراز إرث الفراعنة في الفلك والهندسة والعمارة، بجانب الاستفادة بتسجيل الأرصاد الخاصة بالحدث.

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أحد أهداف الاحتفالية هو الإسهام في التوعية الفلكية للمواطنين المهتمين بعلوم الفلك والمعمار. وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس من أهم الظواهر الفلكية التي تتجه إليها الأنظار من كافة ربوع العالم

وتبدأ بعد شروق الشمس ويستمر التعامد حوالى 20 دقيقة، حيث تدخل الشمس من واجهة المعبد لتقطع مسافة 200 متر لتصل إلى قدس الأقداس.

وتضىء الشمس ثلاثة تماثيل من الأربعة الموجودة فى داخله التى تبعد عن مدخل المعبد بحوالى 60 مترًا، وتحدث الظاهرة مرتين في السنة وهما يومي 22 أكتوبر و22 فبراير.

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