شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر برنامج فى تلفزيون صربيا يذيع فيديوهات ترويجية للعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف أحد أشهر البرامج الحوارية "زيكينا سارينتسا" بقناة "بينك" التلفزيونية الصربية، سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي فى لقاء مطول أفرده فى الحلقة الرئيسية التى تذاع فى عطلة نهاية الأسبوع تناول قصص النجاح العمرانية والثقافية والرياضية فى مصر. وأذاع البرنامج فيديوهات تفصيلية ترويجية للعاصمة الإدارية الجديدة، وللاتفاقيات التى تم التوقيع عليها مؤخراً بين البلدين، ولتميز الأبطال المصريين فى رياضة الاسكواش ولتقديمهم رياضة "كرة السرعة".

وعرض "الجويلى" فى الحوار بالبرنامج ذى نسبة المشاهدة الأعلى فى صربيا للمشاركات المصرية البارزة فى عدد من المنتديات الثقافية فى صربيا على رأسها المشاركة كضيف شرف فى كل من معرض بلجراد للكتاب فى أكتوبر، وأيضاً فى المهرجان الأفريقى بمتحف الفنون الأفريقية فى يونيو، وكذلك المشاركة لأول مرة بفيلمين فى مهرجان بلجراد السينمائى الدولى ممثلة فى القسم الكلاسيكى بفيلم "المهاجر" والأفلام الحديثة بفيلم "تراب الماس"، وفى مهرجان الفيلم الأثرى فى مارس المقبل بتنظيم من المتحف الوطنى الصربى.

ونوه إلى أن التعاون الثقافى تزامن أيضاً مع تعزيز للتعاون الرياضى فمن ناحية أعربت اللجنة الرياضية الصربية عن اهتمامها بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال الاسكواش، وفى التعريف برياضة "كرة السرعة" المؤسسة فى مصر، ومن ناحية أخرى تتزايد معسكرات التدريب للفرق المصرية فى الرياضات الجماعية التى تتميز فيها صربيا، مثل كرة الماء، والكرة الطائرة وكرة السلة.

وأضاف سفير مصر فى بلجراد أن هذا التواجد الثقافى البارز ترجم أيضاً فى زيادة اهتمام المجتمع الصربى بزيارة مصر، حيث تم الإعلان عن استئناف الخطوط المباشرة بين بلجراد والقاهرة بدءاً من يونيو المقبل، ومشاركة مصرية موسعة فى معرض بلجراد السياحى فى فبراير الجارى، بصفته المعرض الأكبر فى إقليم شرق وجنوب أوروبا.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن ذلك يقع أيضاً فى سياق جهود تنمية العلاقات الاقتصادية حيث من المقرر أن تنعقد اللجنة المشتركة فى النصف الأول من العام الجارى.