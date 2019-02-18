شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 99 محلا تجاريا وصيدليتين أسفل عمارات مشروع "روضة السيدة" للبيع بالمزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 99 محلاً تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين 9 و166 م2، أسفل عمارات مشروع روضة السيدة "تل العقارب سابقاً"، بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وذلك للبيع بالمزاد العلني، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أن سحب كراسات الشروط، يبدأ يوم الأحد المُقبل 24/2/2019.

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم سحب كراسات الشروط، من الأماكن التالية (مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – بالشيخ زايد – ميدان الحرية – مدخل رقم 2، ومقر صندوق تطوير المناطق العشوائية – شارع المخيم الدائم – بمدينة نصر، ومقر حي السيدة زينب – 21 شارع قدري)، موضحاً أنه سيتم عقد جلسة المزاد فى تمام الساعة 12 ظهراً، بمقر مشروع روضة السيدة زينب – بحي السيدة زينب، وذلك على مدار 3 أيام كالتالى (يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2019، لبيع 33 محلاً تجارية، وصيدلية – يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019، لبيع 33 محلاً تجارية، وصيدلية – يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2019، لبيع 33 محلاً تجارية).

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل، و50 ألف جنيه لكل صيدلية، في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد 10 % من القيمة الراسي بها المزاد بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و0.5 % مجلس الأمناء فور الرسو)، ويتم سداد الباقى وقدره 90 %، بإحدى الطريقتين التاليتين (سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد – سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مُحملة بالأعباء وفقاً لسعر الفائدة المُعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل، على أن يبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، موضحاً أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، ويمكن للراغبين في دخول المزاد، المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية.​