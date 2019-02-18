أخبار مصر | الحكومة: تشكيل 5 لجان للاطمئنان على "محافظات" بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: تشكيل 5 لجان للاطمئنان على "محافظات" بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، المٌقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وذلك لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلي عدد من الجهات المختلفة.

وقال رئيس الوزراء أن الهدف من اللقاء هو التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، نظراً لكونه حدثا "مهما للغاية" يساعد في التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً بشأن استعدادات المحافظات الخمس (القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) التي ستستقبل مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2019.

وفي هذا الصدد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل عدد 5 لجان للمرور على المُحافظات التى سيقام بها فعاليات البطولة لمراجعة الاستعدادات فى المنشآت الرياضية، و الصحية، والمنشآت الفندقية، والمناطق والشوارع الرئيسة، والمرافق العامة، وخدمات الإطفاء والمرور، والساحات العامة وشاشات العرض، والأنشطة الترفيهية و التسويقية و الثقافية ، والرصد المرئي.

وبالنسبة للمنشآت الرياضية، أوضح شعراوى أنه يجري العمل على تطوير الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولة في المحافظات الخمس. وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية، تم تحديد 23 مستشفى داخل القاهرة مجهزة لاستقبال الحالات الطارئة أثناء البطولة، وعدد 2 مستشفى في محافظة السويس، وستكون كافة مستشفيات بورسعيد جاهزة خلال البطولة، خاصة أنه يجري الآن تطوير هذه المستشفيات استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى جاهزية الفنادق في المحافظات الخمس لاستقبال الوفود، حيث يوجد العديد من الفنادق في القاهرة، وفي الإسكندرية يوجد فنادق 5 نجوم و3 نجوم، كما يوجد فندقان جاهزان لاستضافة البطولة في السويس، ويوجد 5 فنادق في الإسماعيلية، كما بوجد فندق 5 نجوم في بورسعيد بالإضافة إلى عدد 6 قرى سياحية.

كما تم استعراض مدى جاهزية الطرق الرئيسية بالمحافظات الخمس، وموقف المرافق العامة (مياه الشرب والصرف الصحي، والإطفاء والمرور).