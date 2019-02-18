مصر | حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوى الشرقى.. وتوقف حركة المرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوى الشرقى.. وتوقف حركة المرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل 4 أشخاص أصيبوا إلى المستشفى.

وكان قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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