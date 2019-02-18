شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الزهور ونباتات الزينة تعقد مؤتمرها العلمي الخامس الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة، الأحد المقبل، المؤتمر العلمي الخامس، وذلك بالتعاون بين معهد بحوث البساتين ووزارة البيئة، تحت عنوان تعظيم الاستفادة من نباتات الزينة في تنسيق المناطق الحضرية، بمشاركة أساتذة تنسيق الحدائق وتخطيط المدن في كليات الزراعة والهندسة بالجامعات المصرية، ويعرض المؤتمر الخبرات العملية السابقة في هذا المجال والجديد في مجال تخطيط المدن وخاصة المدن الخضراء.

وقالت الدكتورة بشرة عبدالله، رئيس الجمعية وأستاذ الزينة بمعهد بحوث البساتين، لـ«المصري اليوم»، إن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الأحد المقبل، ويهدف إلى التعرف على النواحي التنسيقية المختلفة لنباتات الزينة والتوعية بأهمية التوسع في إنشاء المساحات الخضراء داخل المدن، موضحة أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين الباحثين والمشاركين في المؤتمر، وحث الباحثين على إجراء البحوث التي تخدم النواحي الجمالية والتنسيقية لنباتات الزينة.

وأضافت عبدالله أن فكرة عقد المؤتمر تعود إلى ما تشهده البلاد من خطط للتوسع في إنشاء وتنسيق المناطق الحضرية والدور الفعال الذي تلعبه نباتات الزينة في تنسيق هذه المناطق، وهو ما ساهم في أهمية دور المؤتمر في التعرف على مختلف النواحي التنسيقية والبيئية والجمالية التي يمكن أن تقوم بها نباتات الزينة في هذا المجال وتعظيم الاستفادة القصوى منها، ما ينعكس على المزاج العام للسكان وخلق بيئة فعالة للإنتاج.

وأشارت إلى أن محاور المؤتمر تشمل عددا من الموضوعات منها نباتات الزينة والنواحي التنسيقية وتخطيط المدن وعلاقته بنباتات الزينة ودراسة بعض مشاريع تنسيق المساحات الخضرية داخل المدن وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وعلاقة ذلك بتنسيق المدن الحضرية والاستفادة من النباتات متعددة الأغراض في تنسيق المدن.

من جانبه، قال الدكتور طارق نورالدين، الأمين العام للجمعية وأستاذ في قسم الزينة في معهد البساتين، إن محاور المؤتمر تشمل التعرف على النواحي التنسيقية المختلفة لنباتات الزينة، والتوعية بأهمية التوسع في انشاء المساحات الخضراء داخل المدن، وتشجيع التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية في هذا المجال.

وأوضح نورالدين، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المؤتمر يناقش أيضا تبادل الخبرات بين الباحثين المشاركين في المؤتمر، وحث الباحثين على إجراء البحوث التي تخدم النواحي الجمالية والتنسيقية لنباتات الزينة، بالإضافة إلى 5 موضوعات أخرى تشمل نباتات الزينة والنواحي التنسيقية، وتخطيط المدن وعلاقته بنباتات الزينة، ودراسة لبعض مشاريع تنسيق المساحات الخضرية داخل المدن، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وعلاقة ذلك بتنسيق المدن الحضرية، والاستفادة من النباتات متعددة الأغراض في تنسيق المدن.