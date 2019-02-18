شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بالطريق الصحراوى الشرقى بسبب حادث تصادم وإصابة4أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .