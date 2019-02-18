شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب أعمال تطوير وإصلاحات بمحور الشهيد وشارع الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بشارع الثورة بسبب أعمال تطوير اتجاه طريق السويس، كما تسببت أعمال إصلاحات لمحور الشهيد فى ظهور تباطؤ فى حركة السيارات باتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الثورة وبمحور الشهيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن أعمال تطوير و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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