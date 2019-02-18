أخبار مصر | توضيح جديد من المترو بشأن عودة الحركة بمحطة المرج القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توضيح جديد من المترو بشأن عودة الحركة بمحطة المرج القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مترو الأنفاق، أن حركة الخط الأول ستعود اليوم الإثنين لطبيعتها من حلوان حتى محطة المرج القديمة طوال يوم التشغيل من الخامسة والنصف صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

جاء ذلك بعد انتهاء أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة .

وكان قد صرح المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بأن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الطقس السيئ للحفاظ على امن وسلامة جمهور الركاب.

وأضاف الفضالي، أن الشركة قامت بنشر فرق الطوارئ والتى شملت إدارات الصيانة (الخطوط الهوائية – الإشارات – هندسة السكة – الوحدات المتحركة)، وذلك بهدف التدخل السريع في حالة تأثر الشبكة الهوائية أو السكة أو الإشارات بأسباب سقوط الأمطار.

كما قام بإعطاء تعليمات للسادة قائدي القطارات في المحطات السطحية بالمسير بالمحاذرة تجنبًا لحدوث أي مشكلة قد تؤثر على انتظام حركة التشغيل.

وأكد الفضالى على رفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم المركزي ccp لتلقى جميع البلاغات الخاصة بالشبكة الهوائية وذلك لسوء الأحوال الجوية مع إعطاء السائقين تعليمات بالانتباه الشديد والتركيز أثناء المسير نظرًا لتوقع سقوط الأمطار بغزارة.

ومن ناحية أخرى صرح المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالشركة، أن هناك حالة من التنسيق الكامل بين غرفة التحكم المركزي ومركز إدارة الأزمات بوزارة النقل والذي يقوم بدوره في التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة درجة تحسن أو سوء الأحوال الجوية وعليه يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تتبعها الشركة للحفاظ على امن وسلامة جمهور الركاب.

وأوضح صبره أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها وبنفس زمن التقاطر المقرر داخل جدول التشغيل مع الاستعداد التام للدفع بقطارات إضافية إذا لزم الأمر مع استمرار تشغيل الخط الساخن على رقم 16048 لتلقى كافة الشكاوى على مدار ال ٢٤ ساعة والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب وكذلك خدمة الواتس اب على الأرقام التالية 01221116048 & 01021778887 )، لتلقى البلاغات السريعة على مدار ساعات التشغيل والتعامل معها وقت حدوثها والعمل على إزالتها بما لا يؤثر على حركة التشغيل.

هذا وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجه من الطقس السيئ، والمتقلب منذ أمس الثلاثاء، حيث شهدت البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، وغزارة في سقوط الأمطار، والبرق والرعد، وعدم استقرار الرياح.