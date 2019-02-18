أخبار مصر | اليوم.. إعادة محاكمة متهمي الزاوية الحمراء" واستكمال قضية "جرانة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة محاكمة متهمي الزاوية الحمراء" واستكمال قضية "جرانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بمعهد أمناء الشرطة. كما تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

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