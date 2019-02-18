انت الان تتابع «هبقى شهيد».. ماذا قال مجند البحيرة في «آخر إجازة»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت حرية عبد الونيس، والدة الشهيد محمد إبراهيم جمعة سعفان، ابن قرية منشأة الخزان التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، الذي استشهد في العريش أمس السبت، إن الشهيد قال لأشقائه في آخر إجازة له منذ 20 يوما تقريبا "أخوكم هيبقى شهيد"، مضيفة أنه رفض أن ينتقل من سيناء إلى وحدته بالقاهرة، حيث إنه كان سينتهي من الخدمة العسكرية بعد 3 أشهر، وكان ينتظر خطبته بعد العيد القادم، لكنه الآن يزف في الجنة بإذن الله، داعية الله أن يحفظ جيش مصر وزملاء نجلها في سيناء.

وعن آخر حديث دار بينها والشهيد قالت الأم، إنه اتصل بها قبل الحادث بساعات ليطمئنها عليه، واطمأن على أشقائه، وقال لها أعطى الشقة لأخوي يتجوز فيها، مضيفة أنه كان يتمنى الشهادة، ونالها، حيث إنه كان معظم حديثه عن الشهادة، وإنه يريد أن يكون مثل الأبطال الذين نالوا الشهادة. والتقط الوالد إبراهيم سعفان خيط