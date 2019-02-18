«هبقى شهيد».. ماذا قال مجند البحيرة في «آخر إجازة»؟

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قالت حرية عبد الونيس، والدة الشهيد محمد إبراهيم جمعة سعفان، ابن قرية منشأة الخزان التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، الذي استشهد في العريش أمس السبت، إن الشهيد قال لأشقائه في آخر إجازة له منذ 20 يوما تقريبا "أخوكم هيبقى شهيد"، مضيفة أنه رفض أن ينتقل من سيناء إلى وحدته بالقاهرة، حيث إنه كان سينتهي من الخدمة العسكرية بعد 3 أشهر، وكان ينتظر خطبته بعد العيد القادم، لكنه الآن يزف في الجنة بإذن الله، داعية الله أن يحفظ جيش مصر وزملاء نجلها في سيناء.
وعن آخر حديث دار بينها والشهيد قالت الأم، إنه اتصل بها قبل الحادث بساعات ليطمئنها عليه، واطمأن على أشقائه، وقال لها أعطى الشقة لأخوي يتجوز فيها، مضيفة أنه كان يتمنى الشهادة، ونالها، حيث إنه كان معظم حديثه عن الشهادة، وإنه يريد أن يكون مثل الأبطال الذين نالوا الشهادة. والتقط الوالد إبراهيم سعفان خيط
وعن آخر حديث دار بينها والشهيد قالت الأم، إنه اتصل بها قبل الحادث بساعات ليطمئنها عليه، واطمأن على أشقائه، وقال لها أعطى الشقة لأخوي يتجوز فيها، مضيفة أنه كان يتمنى الشهادة، ونالها، حيث إنه كان معظم حديثه عن الشهادة، وإنه يريد أن يكون مثل الأبطال الذين نالوا الشهادة.
والتقط الوالد إبراهيم سعفان خيط الحديث والدموع في عينيه قائلا: إن نجله كان يريد الشهادة، وكان معظم كتاباته عبر صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الشهادة، وكان حريصا جدا على الاطمئنان على كل أقاربه كان قلبه حاسس بأنه سيكون شهيدا، مشيرا إلى أن الشهيد هو الشقيق الأكبر، لأربعة أشقاء، وهم دينا، ميادة، محسن، إنجي".
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