شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. إعلان أعداد المتقدمين لمسابقة «العقود المؤقتة للمعلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرا صحفيا لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وذلك تحت رعاية الوزير طارق شوقي، وبحضور نائبه الدكتور محمد عمر في ديوان عام الوزارة. تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قصر ثقافة الرديسية بمحافظة أسوان، احتفاءً باختيار المحافظة عاصمة للشباب الأفريقي. تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون. تستكمل محكمة جنايات الجيزة جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بمعهد أمناء الشرطة.

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