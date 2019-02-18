تعرف على الإجراءات المتبعة فى الزراعة لترشيد استهلاك المياه فى ٨ معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد البحث العلمى فى مصر على البحث عن وسائل بديلة وموفرة فى استخدامات المياه سواء فى الاستخدامات البشرية أو قطاع الرى من خلال الأنشطة والممارسات الزراعية التى تقوم على ترشيد ورفع كفاءة مياه الرى . وفى التقرير التالى نرصد أهم الطرق التى يتم تنفيذها فى الزراعة لترشيد استهلاك المياه : 1.التسوية للتربة الزراعية بالليزر والتى تزيد من كفاءة استخدام الميكنة الزراعية والعمليات الزراعية المختلفة. 2. زراعة المحاصيل على مصاطب والتى توفر 25% من المياه المستخدمة فى حالة أساليب الزراعة التقليدية. 3.تطوير الرى عن طريق اتباع نظم الرى الحديثة مثل الرى بالتنقيط والرى بالرشاشات. 4.تبطين قنوات الرى وتحويل قنوات الرى إلى مواسير لتقليل الفواقد من التسرب والبخر وغلق نظام محابس المياه باستخدام الاستشعار عن بعد. 5.تحديث دليل الاستهلاك المائى والاحتياجات المائية للمحاصيل الحقلية حتى يتسنى الإدارة المثلى لتوزيع المياه وتحقيق أعلى إنتاجية زراعية. 6. رفع كفاءة استخدام المياه فى بعض المحاصيل كقصب السكر أو استخدام محاصيل بديلة وقليلة الاستهلاك مثل الاستيفاء. 7.إعادة استخدامات مياه الصرف والمياه المعالجة. 8.التوسع فى مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول.

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