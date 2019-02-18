التعليم تعلن اليوم تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم 18 فبراير، تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين. يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر ديوان الوزارة. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018-2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

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