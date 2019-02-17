شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الأرمينية: الأرمن استقبلوا كلمة السيسي عن مذابح الأرمن بالدموع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سيران هارتونيان، أحد أبناء الجالية الأرمينية، إن الأرمن في مصر استقبلوا كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مذابح الأرمن بالدموع، مضيفة: «لأنه بهذه الكلمات أعاد حق مليون ونصف شهيد وحق شقيقها الشهيد».

وأضافت «سيران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية «المحور»: «انتظرنا كلمة السيسي عن الأرمن 5 سنوات بعد قتل أخويا الشهيد ونحن مصريين ونتمنى الاعتراف الرسمي بالمذابح حتى يدفع الأتراك الثمن».

وأكدت، أن اعتراف مصر الرسمي بمذابح الأرمن مثل باقي دول العالم سيعيد حق مليون ونصف شهيد تعرضوا لمذابح الأتراك. ومن جهة أخرى، قالت إليني هارتونيان، أحد أبناء الجالية الأرمينية، إن كلام السيسي عن الأرمن في ميونخ ممتاز ومحترم، متابعة: «لم نصدق أنفسنا أن تعترف مصر بمذابح الأرمن».

وشددت على أن اعتراف مصر بمذابح الأرمن خطوة لاعتراف الشرق الأوسط بتلك المذابح.