شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يُعلق على «إلحاد شادي سرور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي شريف مدكور، إن الإلحاد أصبح ظاهرة، وسببها رجال الدين، وطريقة مخاطبتهم للمجتمع، مؤكدًا أنه يعرف الكثير من الشباب وكبار السن من حوله ألحدوا.واستنكر «مدكور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، ردة فعل المجتمع وبعض رجال الدين على إعلان «اليوتيوبر» شادي سرور إلحاده، قائلًا: «بعض رجال الدين كتبوا كلام صعب، لو شخص ألحد لن يعود للإسلام بعد هذا الكلام، يجب التعامل بسلاسة، وحوار بدون زعيق وشتيمة وتهديد بالقتل». ودعا «مدكور»، المجتمع لدعم شادي سرور، قائلًا: «شاب صغير لما يقع في مأزق بجب أن يقف الناس معه لا تهاجمه».

وأشار «مدكور»، إلى أنه يعرف أناس ألحدوا، ثم عادوا للدين بسبب إسلام بحيري، بسبب حديثه وطريقته أقنعتهم، أما رجال الدين يدعون أنه يشوه الدين.

وطالب بمعاقبة السبب في إلحاد الشباب، وهم كما ذكر بعض رجال الدين والقنوات الدينية الفضائية التي أخافت الناس من الدين، وجعلت كل شيء حرام.