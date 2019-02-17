شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: الزوايا غير المرخصة وسيلة لتفريخ الجماعات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الزوايا غير المرخصة التي تقام فيها الصلوات في العديد من مناطق الجمهورية، كانت ولا تزال، وسيلة لتفريخ الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لملاحقة هذه الزوايا بأئمتها الوسطيين المعتدلين.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج «90 دقيقة»، المُذاع على فضائية «المحور»، أن بعض هذه الزوايا في أصلها فيلات وجراجات ومساحات فارغة يتم تحويلها إلى زوايا للصلاة، لافتًا إلى أن التقسيم العمراني لاي منطقة أو مدينة راعي بشكل كبير وجود مساجد جامعة كبيرة في كل منطقة.

وتابع أن المسؤولية مشتركة لجهات آخرى، متسائلًا: «كيف حصلت هذه الأماكن على الترخيص من البداية؟»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مخالفات بناء في دولة متحضرة حتى لو كانت هذه المخالفات هي دور عبادة.