شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» ووزير دفاع كوريا الجنوبية يبحثان التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى فعاليات افتتاح معرض «آيديكس 2019»، فى أبوظبى، بالإمارات، من 17 لـ21 فبراير الجارى، حيث تفقد عدداً من أجنحة الدول المشاركة بالمعرض، واطلع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة بأجنحة بعض الشركات من مختلف الدول.

وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض، التقى العصار، وزير دفاع كوريا الجنوبية، جونج كيونج- دو، حيث ناقشا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية وإمكانية تبادل الخبرات التكنولوجية، حيث تم التأكيد على أهمية إقامة علاقة شراكة استراتيجية بين شركات الإنتاج الحربى بمصر وشركات الصناعات الدفاعية الكورية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

من جانبه أكد وزير الدفاع الكورى الجنوبى على العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين الصديقين، معرباً عن رغبته فى التعاون المشترك مع مصر، نظراً لما لديها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتدريبية متميزة، كما أعرب عن تقديره للتقدم الذى أحرزته الصناعة المصرية بمجال الصناعات العسكرية، واستعرض مساعى حكومته الهادفة لتحقيق النزع النووى الكامل فى شبه الجزيرة الكورية وبناء نظام السلام المستدام.

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى الجناح المصرى بالمعرض من خلال عرض منتجاتها من المعدات الدفاعية التى تقوم بتصنيعها الشركات التابعة للوزارة، وعلى رأسها المدرعتان «ST100 ،ST500»، وهما من أحدث ما أنتجته ترسانة الأسلحة المصرية، ويتم عرضهما لأول مرة فى معرض دولى عسكرى، يقام خارج البلاد، كما تشارك الوزارة بنماذج للدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M 88 A2 «هرقل»، من إنتاج مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «200 الحربى» والذى يعد أحد أهم قلاع الصناعات الدفاعية الثقيلة فى مصر.

وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالى لوزارة الإنتاج الحربى بالمعرض، حيث شاركت فى معرض الدفاع الدولى «آيديكس2017».